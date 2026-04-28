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    Öl-Multi

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    BP schlägt Erwartungen: Krisen-Gewinn treibt die Aktie!

    BP liefert starke Zahlen: Der Öl-Riese verdoppelt seinen Gewinn. Aber: Der Gewinnboom basiert auf einem geopolitisch brandgefährlichen Umfeld. Die Aktie legt trotzdem deutlich zu.

    Öl-Multi - BP schlägt Erwartungen: Krisen-Gewinn treibt die Aktie!
    Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpa

    Der britische Energieriese BP hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Ausgerechnet der Krieg gegen den Iran und die dadurch gestiegenen Öl- und Gaspreise haben dem Öl-Konzern einen kräftigen Schub gegeben.

    Der bereinigte Nettogewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt und lag auch über der durchschnittlichen LESG-Analystenschätzung von 2,64 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Gewinnmitteilung vom Dienstag hervorgeht.

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    Die Nettoverschuldung stieg im Quartal um rund 14 Prozent auf 25,3 Milliarden US-Dollar.

    Konzernchefin Meg O'Neill erklärte: "Unsere Branche agiert in einem Umfeld von Konflikten und Komplexität und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energieversorgung"

    An der Börse ist die Trendwende längst sichtbar. Die BP-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich erholt und liegt im Jahr 2026 bereits mehr als 32 Prozent im Plus. Unter den fünf großen Öl-Supermajors läuft nur TotalEnergies besser.

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    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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    Doch der Höhenflug kommt nicht ohne Störfeuer aus. Auf der Hauptversammlung musste der BP-Verwaltungsrat zuletzt eine Investorenrebellion zu Klima- und Governance-Fragen hinnehmen. Für Anleger bleibt die BP-Aktie damit eine Aktie zwischen Krisenprofiteur, Übernahmefantasie und politischem Risiko.

    An der Börse Frankfurt steht die BP-Aktie am Dienstagmorgen mehr als drei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 6,79 Euro. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    Öl-Multi BP schlägt Erwartungen: Krisen-Gewinn treibt die Aktie! BP liefert starke Zahlen: Der Öl-Riese verdoppelt seinen Gewinn. Aber: Der Gewinnboom basiert auf einem geopolitisch brandgefährlichen Umfeld. Die Aktie legt trotzdem deutlich zu.

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