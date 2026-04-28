BP schlägt Erwartungen: Krisen-Gewinn treibt die Aktie!

Der bereinigte Nettogewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt und lag auch über der durchschnittlichen LESG-Analystenschätzung von 2,64 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Gewinnmitteilung vom Dienstag hervorgeht.

Der britische Energieriese BP hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Ausgerechnet der Krieg gegen den Iran und die dadurch gestiegenen Öl- und Gaspreise haben dem Öl-Konzern einen kräftigen Schub gegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Die Nettoverschuldung stieg im Quartal um rund 14 Prozent auf 25,3 Milliarden US-Dollar.

Konzernchefin Meg O'Neill erklärte: "Unsere Branche agiert in einem Umfeld von Konflikten und Komplexität und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energieversorgung"

An der Börse ist die Trendwende längst sichtbar. Die BP-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich erholt und liegt im Jahr 2026 bereits mehr als 32 Prozent im Plus. Unter den fünf großen Öl-Supermajors läuft nur TotalEnergies besser.

Doch der Höhenflug kommt nicht ohne Störfeuer aus. Auf der Hauptversammlung musste der BP-Verwaltungsrat zuletzt eine Investorenrebellion zu Klima- und Governance-Fragen hinnehmen. Für Anleger bleibt die BP-Aktie damit eine Aktie zwischen Krisenprofiteur, Übernahmefantasie und politischem Risiko.

An der Börse Frankfurt steht die BP-Aktie am Dienstagmorgen mehr als drei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 6,79 Euro.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



