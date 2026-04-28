BERNSTEIN RESEARCH stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Unter Anlegern seien die Schweden die defensive Variante unter den europäischen Nutzfahrzeugbauern, schrieb Harry Martin am Montagabend. Das Übertreffen der Konsensprognose im ersten Quartal bestätige diese Ansicht. Die Bewertung spiegele all das aber schon wider./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 29,77EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



