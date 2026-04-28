BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Qiagen vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter habe enttäuscht, und der gesenkte Ausblick sei keine Überraschung, schrieb Luke Sergott in einer Einschätzung vom Montagabend. Die neuen Ziele enthielten zwar immer noch Risiken, erschienen aber deutlich besser erreichbar./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:43 / GMT
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Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
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