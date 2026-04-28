BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Outperform" belassen. Die von Anlegern befürchtete Margenbelastung im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hält Analyst Trevor Stirling in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu europäischen Bierbrauern für übertrieben. Die Kostenbasis für 2026 sei nahezu vollständig abgesichert und die Brauereien hätten das Jahr als relativ "normal" bezeichnet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 62,68EUR auf Tradegate (28. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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