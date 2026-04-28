UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (28. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,35 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+48,53 % bedeutet.