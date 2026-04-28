ANALYSE-FLASH
UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
- UBS bestätigt Buy für Bayer mit Kursziel 52 Euro
- Weston schildert mündliche Verhandlung im Durnell-Fall
- Supreme Court deckte erwartungsgemäß breites Spektrum
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston beschrieb am Montagabend die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht und die Argumente der Parteien. Der Supreme Court habe erwartungsgemäß mit vielen Fragen ein breites Spektrum abgedeckt. Diskutieren will Weston darüber am Dienstagnachmittag mit einem Anwalt der Kanzlei Morgan & Morgan./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (28. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,35 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+48,53 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 52 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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On April 27th, Monsanto will argue before the U.S. Supreme Court in Durnell v. Monsanto, a Roundup case involving the application of federal preemption under FIFRA.......
Der Spiegel ist doch keine seriöse Quelle. Schreibt doch nur links-kommunistische und grün gefärbte Artikel.