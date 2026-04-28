Novartis rutscht ab: Jetzt rächt sich die Entresto-Abhängigkeit

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis meldete am Dienstag für das erste Quartal einen operativen Kerngewinn, der unter den Markterwartungen lag. Grund dafür war der Wettbewerb durch Generika für das meistverkaufte Herzmedikament Entresto, der den Umsatz belastete. Das bereinigte operative Ergebnis sank im Quartal um 12 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar.

Es lag damit unter den Analystenerwartungen von rund 5,1 Milliarden US-Dollar. Bei Novartis findet der größte Patentablauf in den letzten zwei Jahrzehnten statt, unter anderem auch für Entresto, das im vergangenen Jahr 14 Prozent des gesamten Nettoumsatzes ausmachte. Entresto verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 42 Prozent, nachdem die US-Patente ausgelaufen waren und konkurrierende Generika auf den Markt kamen. Ab November laufen die Patente für Entresto auch in Europa aus.