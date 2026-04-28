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    Aktie bricht ein

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    Novartis rutscht ab: Jetzt rächt sich die Entresto-Abhängigkeit

    Novartis steckt im Patent-Stress: Entresto bricht ein, Generika drücken auf den Umsatz – und die Aktie reagiert zum Handelsstart deutlich nervös.

    Aktie bricht ein - Novartis rutscht ab: Jetzt rächt sich die Entresto-Abhängigkeit
    Foto: Patrick Seeger/dpa

    Der Schweizer Pharmakonzern Novartis meldete am Dienstag für das erste Quartal einen operativen Kerngewinn, der unter den Markterwartungen lag. Grund dafür war der Wettbewerb durch Generika für das meistverkaufte Herzmedikament Entresto, der den Umsatz belastete. Das bereinigte operative Ergebnis sank im Quartal um 12 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar.

    Es lag damit unter den Analystenerwartungen von rund 5,1 Milliarden US-Dollar. Bei Novartis findet der größte Patentablauf in den letzten zwei Jahrzehnten statt, unter anderem auch für Entresto, das im vergangenen Jahr 14 Prozent des gesamten Nettoumsatzes ausmachte. Entresto verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 42 Prozent, nachdem die US-Patente ausgelaufen waren und konkurrierende Generika auf den Markt kamen. Ab November laufen die Patente für Entresto auch in Europa aus.     

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    Das Blutkrankheitsmedikament Promacta und das Leukämiemedikament Tasigna stehen ebenfalls im Wettbewerb mit Generika, was den Druck auf Novartis erhöht, Umsatzwachstum mit neueren Medikamenten zu erzielen. Der Schweizer Konzern geht davon aus, dass sein Umsatz in diesem Jahr aufgrund der Konkurrenz durch Generika für Entresto und die beiden anderen Medikamente um 4 Milliarden US-Dollar sinken wird.

    Das Basler Unternehmen bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr, wonach das operative Kernergebnis – währungsbereinigt – im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken dürfte.

    Die Aktie von Novartis ist am Dienstag zu Handelsbeginn auf Tradegate 2,93 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 120 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 119,6EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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