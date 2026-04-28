Air Liquides Quartalumsatz schrumpft leicht - Prognosen bestätigt
- Umsatz Q1 sank 3,5% auf knapp 6,79 Milliarden Euro
- Währungsbereinigt stieg der Erlös um 1,9 Prozent
- Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb anhaltend hoch
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Quartal den Konflikt im Nahen Osten kaum zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte zwar vor allem wegen ungünstiger Währungskurse in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf knapp 6,79 Milliarden Euro, wie der Rivale des Linde-Konzerns am Dienstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - legte der Erlös aber um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei den Angaben zufolge anhaltend hoch. Analysten hatten im Schnitt etwas mehr auf ihren Zetteln.
Die Ziele für die kommenden Jahre bestätigte das Unternehmen. Im laufenden Jahr will Air-Liquide-Chef Francois Jackow den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von zuletzt 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Für den Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Dazu soll auch ein Sparkurs helfen./mne/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 185,5 auf Tradegate (28. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +3,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 201,85 Mrd..
Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 539,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 561,00USD was eine Bandbreite von +20,47 %/+28,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
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https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2026-02/air-liquide-pr-fy-2025-with-a-record-performance-and-confident-in-its-transformation-dynamic-air-liquide-confirms-its-growth-outlook.pdf
3,70 dividende. eps 6,10
Ich habe sowohl Linde als auch Air Liquide. Die Entwicklung war bei beiden in der letzten Zeit nicht so toll. Aber meiner Meinung nach ist die Dividende und die regelmäßige Ausgabe von Gratisaktien bei Air Liquide vorteilhafter. Und wir sind ja auch Europäer!