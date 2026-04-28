ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 280 Euro
- Jefferies belässt Deutsche Börse auf Buy mit 280
- Q1 leicht über den zuletzt gestiegenen Erwartungen
- Starker Jahresauftakt und Erholung seit Zwischentief
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Eschborner hätten die zuletzt gestiegenen Erwartungen im ersten Quartal ein wenig übertroffen, schrieb Tom Mills am Montagabend nach den Zahlen. Unter dem Strich sei es ein starker Jahresauftakt gewesen. Mills erinnerte aber an den starken Lauf der Aktien seit dem Zwischentief im Februar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 266,3 auf Tradegate (28. April 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,77 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -12,83 %/+14,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 280 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.