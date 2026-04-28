Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 266,3 auf Tradegate (28. April 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,77 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -12,83 %/+14,99 % bedeutet.