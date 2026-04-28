BP verdient dank steigender Ölpreise deutlich mehr
- BP meldet bereinigten Quartalsgewinn von 3,2 Mrd
- Mehr Produktion im Golf von Mexiko kompensiert Ausfälle
- Neue Konzernchefin O'Neill soll Schulden abbauen
LONDON (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise haben dem britischen Ölkonzern BP zum Jahresstart sprudelnde Gewinne beschert. Im ersten Quartal betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr als das Doppelte der knapp 1,4 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf gut 2,6 Milliarden Dollar erwartet.
Unter anderem eine höhere Ölproduktion im Golf von Mexiko habe Störungen im Nahen Osten angesichts des Iran-Kriegs wettgemacht, hieß es weiter. BP hatte zuletzt bereits von einem "außergewöhnlichen" Ölhandel gesprochen. Der Ölkonzern betreibt vergleichsweise kleine Anlagen in Nahost und leidet daher weniger unter den kriegsbedingten Produktionskürzungen als die Konkurrenz.
Die starken Zahlen dürften der neuen Konzernchefin Meg O'Neill zum Start ihrer Amtszeit Anfang April Rückenwind liefern. "Unsere Branche agiert in einem Umfeld von Konflikten und Komplexität und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energieversorgung", sagte O'Neill laut Mitteilung. Sie steht vor der Aufgabe die Schulden zu reduzieren, die Struktur von BP zu verschlanken und teure Investitionen in kohlenstoffarme Projekte rückgängig zu machen./niw/lew/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 6,64 auf Tradegate (28. April 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 105,20 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3333GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -11,87 %/+10.182,02 % bedeutet.
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Dafür das sich die Lage nicht gebessert hat und wir schon bei fast 7€ waren ist der Kurs ziemlich mau.
Verrückt, einfach nur verrückt.
Damit dürften die Gewinne und auch die Steuern nur so sprudeln und der Kurs von BP wohl weiter steigen...🧐