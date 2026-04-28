BP verdient dank steigender Ölpreise deutlich mehr

Die starken Zahlen dürften der neuen Konzernchefin Meg O'Neill zum Start ihrer Amtszeit Anfang April Rückenwind liefern. "Unsere Branche agiert in einem Umfeld von Konflikten und Komplexität und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energieversorgung", sagte O'Neill laut Mitteilung. Sie steht vor der Aufgabe die Schulden zu reduzieren, die Struktur von BP zu verschlanken und teure Investitionen in kohlenstoffarme Projekte rückgängig zu machen./niw/lew/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 6,64 auf Tradegate (28. April 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +6,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 105,20 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3333GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -11,87 %/+10.182,02 % bedeutet.