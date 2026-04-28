115,85 Prozent p.a.!

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag führte bei der SAP-Aktie zu einem deutlichen Kursanstieg. Bis zum Schlusskurs am gestrigen Montag legte das Wertpapier insgesamt um rund 6 Prozent zu und konnte damit den bisherigen Abverkauf des Softwareunternehmens bremsen. Unter den Aktionären von Softwareunternehmen weltweit herrscht Besorgnis, dass der Wert von Software angesichts der KI-gestützten Softwareerstellung sinken könnte. Das SAP-Management präsentierte jedoch bessere Zahlen als erwartet: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Haupttreiber waren die Einnahmen aus Cloudsoftware, die um fast 20 Prozent zunahmen. Diese Ergebnisse übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten.

Die Aktie von SAP legte vom Tiefstand am 23. September 2022 bei 79,58 Euro bis zum Allzeithoch am 19. Februar 2025 bei 283,50 Euro deutlich zu. Diese Aufwärtsbewegung entspricht in der Spitze einer Rendite von 256 Prozent. Anschließend fiel der Kurs aufgrund eines breiten Verkaufs von Wertpapieren im Zusammenhang mit dem sogenannten Liberation-Day um 26 Prozent auf 210,20 Euro zurück. Seit dem Tief dieser Abwärtsbewegung am 7. April erholte sich der Kurs bis zum 6. Juni, bevor er aktuell wieder in Stufen in den Bereich von 137,54 Euro zurückgefallen ist. Dabei wurde die Unterstützung bei 151,22 Euro jedoch nachhaltig durchbrochen und der Kurs konnte sich erst am Level bei 137,54 Euro stabilisieren. Aktuell testet der Kursverlauf wieder den Widerstand bei 151,22 Euro. In den Augen der Marktteilnehmer könnte das Vermögen von SAP (proprietäre Software) durch die KI-Revolution an Wert verlieren. Hält die Angst weiter an, könnte in diesem Fall die nächste Unterstützung bei 122,72 Euro angesteuert werden. Seit 10. April 2026 erscheint der Aktienkurs jedoch gefestigt. In diesem Szenario könnte sich für die nächsten 7,5 Wochen bis einschließlich 19. Juni ein eher seitwärts tendierender Kursverlauf fortsetzen. Auch könnte das bisherige Kursdesaster aufgrund von Panik unter den Aktionären zu weit gelaufen sein. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von 21,28 wieder etwas günstiger bewertet.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der SAP SE (FE05CN), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 120,00 Euro auf der Unterseite und 220,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 27. April 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,56 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 115,85 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 122,72 Euro fällt oder über den Widerstand bei 214,75 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die SAP SE (Stand: 27.04.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE05CN Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,36 / 8,56 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 120,00 Euro Basiswert: SAP SE obere KO-Schwelle: 220,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 148,96 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 115,85 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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