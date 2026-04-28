MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 – Jetzt lesen!
Nach dem Verkauf des Ultraschallgeschäfts richtet die MS Industrie AG den Fokus neu aus: Wachstum mit MS XTEC, besseres Kerngeschäft – trotz einmaliger Belastungen.
Foto: adobe.stock.com
- MS Industrie AG veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025; nach der Veräußerung des Ultraschallgeschäfts konzentriert sich die Gruppe fortan auf MS XTEC (hochautomatisierte Metallbearbeitung und Montage).
- Konzernumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg um rund +3 % auf 144,6 Mio. Euro; auf berichteter Basis 144,6 Mio. Euro gegenüber 171,2 Mio. Euro im Vorjahr.
- Konzernjahresergebnis nach Steuern: -5,3 Mio. Euro (Vorjahr: -3,9 Mio. Euro); belastet durch Anlaufkosten Charlotte (~1,7 Mio.), Netto-Wechselkursverluste (~1,1 Mio.) und Abwertungen bei Minderheitsbeteiligungen (~1,3 Mio.) – insgesamt ~4,1 Mio. negative Effekte.
- Operativ verbessertes Kerngeschäft: bereinigtes EBITDA stieg auf 6,8 Mio. Euro (nach 4,0 Mio.), bereinigtes EBIT auf +0,7 Mio. Euro (nach -2,4 Mio.).
- Produktionsstandort Charlotte/USA ist in Betrieb; Serienproduktion läuft seit Januar 2026; Standort soll bis Ende 2026 Break-even erreichen und die Diversifizierung außerhalb der klassischen LKW-Industrie fördern.
- Ausblick 2026: erwarteter Konzernumsatz rund 155 Mio. Euro, deutlich steigende EBITDA/EBIT-Werte und Rückkehr des Jahresergebnisses in den positiven Bereich; Auftragsbestand für die nächsten sechs Monate gestiegen um 2,5 % auf ~80 Mio. Euro.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im
Plus.
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-9,70 %
-4,72 %
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