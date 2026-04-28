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    mwb fairtrade & mwb research beenden Kooperation – Neue Wege

    Nach Jahren der Zusammenarbeit schlagen mwb fairtrade und mwb research nun getrennte Wege ein – mit klaren Profilen und neuen strategischen Chancen für beide Seiten.

    mwb fairtrade & mwb research beenden Kooperation – Neue Wege
    Foto: adobe.stock.com
    • mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und mwb research AG beenden ihre Kooperation einvernehmlich zum 31.12.2026.
    • Die Trennung ermöglicht beiden Unternehmen, ihre strategische Ausrichtung individuell weiterzuentwickeln, wobei mwb fairtrade sich auf Wertpapierhandel und kapitalmarktorientierte Dienstleistungen konzentriert, während mwb research ihre Position im Research- und Investor-Access-Bereich stärkt.
    • Die bestehende Vereinbarung wurde fristgerecht gekündigt, und beide Parteien sorgen für eine reibungslose Fortführung laufender Mandate und Prozesse während der Übergangsphase.
    • mwb fairtrade ist ein zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in mehreren deutschen Städten und betreut über 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere.
    • Das Unternehmen wurde 1993 gegründet, ging 1999 an die Börse und ist an mehreren deutschen Börsen im Segment m:access sowie im Freiverkehr gelistet.
    • Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG plant, ihr Beteiligungsverhältnis neu zu ordnen, nachdem die Kooperation beendet ist.

    Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im Minus.
    0 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,7500EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.


    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank

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    ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC
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