ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 23,28 auf Tradegate (28. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +11,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 804,09 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -47,87 %/-4,43 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 19 Euro
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Den von GXI mehrfach genannten Juni für den Jahres- und Konzernabschluss 2025 hat man nach Rücksprache und in Abstimmung mit den beiden WPs kommuniziert. Ende der Woche beginnt der Mai. Ich gehe davon aus, dass Grant Thornton mit der Forensik nun zum Ende kommt und KPMG dann noch 4-6 Wochen Zeit hat. Es wird sicher einiges auch schon parallel gelaufen sein. Beide WPs werden mit dem Prüfungsausschuss des AR und mit dem CFO wöchentliche Status Meetings haben. Gravierendes bei der Forensik, was über die ad hoc vom 10.2. hinaus gegangen wäre, hätte man umgehend kommuniziert. Grant Thornton hat von Beginn an priorisiert und nach Wesentlichkeit untersucht. Ruhe seit nun bald 3 Monaten ist daher bei einer forensischen Sonderprüfung eher ein gutes Zeichen. Die ermittelten meldepflichtigen Versäumnisse und Fehler wurden eingeräumt, klar benannt und werden neu verbucht. Ich rechne mit einem uneingeschränkten Testat.
Zustieg wird ab jetzt immer teurer 😂🤪
D.E. Shaw und Arrowstreet haben geringfügig ihre Positionen abgesenkt. Das eingentlich Interessante dabei ist, dass Arrowstreet seine Shortposition letztes Jahr im Oktober und November kontinuierlich auf über 2% ausgebaut und seitdem komplett die Füße stillgehalten hatte. Dies jetzt ist die erste Veränderung. Arrowstreet hatte über 5 Monate keinerlei Veränderung mehr vorgenommen und nun die erste Reaktion, eine leichte Absenkung. Ich werte das positiv.