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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro

    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Gerresheimer

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 23,28 auf Tradegate (28. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +11,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 804,09 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -47,87 %/-4,43 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 19 Euro


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    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye der Gerresheimer-Aktie: technischer Ausbruch mit Durchbruch der Bollinger-Bänder und möglicher Test der 200‑Tage‑Linie. Diskutiert werden Kursziele 24€ (starker Signal bei Tagesschluss darüber) bis 26€, Risiko eines Rücksetzers bei schwachen 2025‑Zahlen, unsichere Bewertung, Potenzial für Margen-/Produktivitätssteigerung durch Bormioli‑Technologie sowie Spekulationen zu bevorstehenden News/Ad‑hoc‑Mitteilungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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