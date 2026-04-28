Barclays senkt Gerresheimer auf 'Underweight' - Ziel 19 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 23,28 auf Tradegate (28. April 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +11,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 804,09 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -47,87 %/-4,43 % bedeutet.