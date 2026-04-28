JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Pharmakonzern im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, doch das Ergebnis sei besser als es zunächst wirke, schrieb Michael Leuchten am Dienstagmorgen. Bei den Schweizern komme es vor allem auf die starke Entwicklung der längerfristigen Wachstumstreiber an./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,15 % und einem Kurs von 118,3EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

