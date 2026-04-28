JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Auf den ersten Blick habe der Pharmakonzern im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, doch das Ergebnis sei besser als es zunächst wirke, schrieb Michael Leuchten am Dienstagmorgen. Bei den Schweizern komme es vor allem auf die starke Entwicklung der längerfristigen Wachstumstreiber an./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,15 % und einem Kurs von 118,3EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
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