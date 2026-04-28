BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. In einem Gespräch nach den Quartalszahlen habe sich die Chefin des Pharmageschäfts, Teresa Graham, unter anderem optimistisch zu den Aussichten von Giredestrant geäußert, schrieb James Gordon in seiner Einschätzung vom Montagnachmittag. Mit dem angepeilten Spitzenumsatz von mehr als 9 Milliarden Franken könnte Giredestrant Ocrevus als das bisher umsatzstärkste Medikament von Roche ablösen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT
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Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 345,4EUR auf TTMzero (28. April 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
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