BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. In einem Gespräch nach den Quartalszahlen habe sich die Chefin des Pharmageschäfts, Teresa Graham, unter anderem optimistisch zu den Aussichten von Giredestrant geäußert, schrieb James Gordon in seiner Einschätzung vom Montagnachmittag. Mit dem angepeilten Spitzenumsatz von mehr als 9 Milliarden Franken könnte Giredestrant Ocrevus als das bisher umsatzstärkste Medikament von Roche ablösen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 345,4EUR auf TTMzero (28. April 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

