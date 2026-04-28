🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei Paaren gehen häufiger beide arbeiten

    Bei Paaren gehen häufiger beide arbeiten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen ein Partner alleine verdient. In der Gruppe von rund 14 Millionen Paaren im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren traf das im vergangenen Jahr noch auf 25,2 Prozent der Paare zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahr 2015 waren es noch 32,5 Prozent gewesen. Der zweite Partner war hier jeweils gar nicht oder nur geringfügig erwerbstätig.

    Auch der Anteil der Paare, in denen beide Personen gar nicht oder nur geringfügig arbeiten ist gesunken: von 7,7 auf 6,0 Prozent. In der Folge haben bei immer mehr Paaren beide Partner einen mehr als geringfügigen Job. Diese Gruppe machte 2025 einen Anteil von 68,8 Prozent aus nach 59,8 Prozent im Jahr 2015. In der Zeitspanne ist auch die Gesamtzahl der Erwerbstätigen deutlich gestiegen./ceb/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bei Paaren gehen häufiger beide arbeiten In Deutschland sinkt die Zahl der Paare, in denen ein Partner alleine verdient. In der Gruppe von rund 14 Millionen Paaren im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren traf das im vergangenen Jahr noch auf 25,2 Prozent der Paare zu, wie das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     