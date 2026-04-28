Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 45 Euro - 'Buy'

Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.





Bei brasilianischen JCP-Dividendenzahlungen (z.B. Vale, Petrobras) versagt flatex auf ganzer Linie. Bei diesen Zahlungen, die aus reinen Kapitalerträgen erwirtschaftet werden, sind bei Auszahlung direkt vom Unternehmen 15% Quellensteuer (IRRF) abzuziehen und an das brasilianische Finanzamt zu überweisen. Diese Quellensteuer weist flatex in der Abrechnung nicht aus, sodass man keine Möglichkeit hat, sich das über die Steuererklärung zurückzuholen (von der sofortigen Verrechnung wie bei anderen Brokern ganz zu schweigen), und es dadurch auch zu einer viel höheren Steuerbealstung für diese Dividendenerträge kommt (15% Quellensteuer +25% Kap.-steuer + 5,5% Soli).





Ich habe mich mehrmals an den (teilweise wirklich schnippigen und nicht sehr entgegenkommenden) Kundendienst und auch an das Beschwerdemanagement gewandt, die Antwort lautet zusammengefasst: flatex ist sich bewusst, dass die Abrechnungen falsch sind, sieht aber keinen Handlungsbedarf und keine Notwendigkeit, das Procedere anzupassen. Aus Kulanzgründen (!) bieten sie mir jedoch an, die Aktien kostenlos (!) in ein anderes Depot zu transferieren. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Wenn das der normale Umgang mit Kunden ist, würde ich mein Geld nicht auf flatex setzen. Bevor ich mein Depot dort auflöse, versuche ich es aber evtl. nochmal mit der BaFin, da ist flatex ja sehr bekannt. Für das Handeln über flatex fehlt mir jedenfalls die Motivation.