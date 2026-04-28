ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Flatexdegiro auf 45 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die vor einigen Tagen veröffentlichten, guten Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für den Online-Broker angehoben, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung vom Montagnachmittag. Angesichts der negativen Kursreaktion wegen Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und den konservativen Ausblick, die er für übertrieben halte, sei die Aktie nun sehr attraktiv bewertet. Er rechne weiter mit einer Anhebung der Jahresziele um die Zweitquartalszahlen im Juli./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 31,30 auf Tradegate (28. April 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -18,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,17 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+49,87 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 45 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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