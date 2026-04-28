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    AKTIE IM FOKUS

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    Bayer schwach nach US-Anhörung zu Glyphosat

    AKTIE IM FOKUS - Bayer schwach nach US-Anhörung zu Glyphosat
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben mit einem deutlichen Kursrückgang auf eine Anhörung vor dem obersten US-Gericht im Verfahren um milliardenschwere US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten reagiert. Im frühen Handel sackten die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns um 4,2 Prozent auf 36,79 Euro ab und waren damit nach Qiagen zweitschwächster Wert im Dax . Damit zehrten sie ihr mageres Kursplus im bisherigen Jahresverlauf komplett auf.

    Mit dem Verlauf der mündlichen Anhörung zeigte sich Bayer zufrieden. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall "Durnell" wird für Ende Juni 2026 erwartet. Die Richter müssen dann entscheiden, ob bei Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern - wie Bayer argumentiert - Bundesrecht über dem Recht der einzelnen Bundesstaaten steht. Bayer macht sich Hoffnung, dass ein positives Grundsatzurteil dabei helfen könnte, das teure Thema in absehbarer Zeit abschließen zu können.

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    Während der Markt die Anhörung negativ sieht, war der Tenor unter Experten bislang neutral bis positiv. Einige Fragen der Juristen hätten bei ihm für Optimismus gesorgt, schrieb Analyst Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays in einer ersten Reaktion. Sein Kollege Richard Vosser von JPMorgan wies nochmals auf die hohe Bedeutung des anstehenden Urteils hin. Sie habe Signalwirkung für etwa 80 Prozent der anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./edh/ajx/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 36,64 auf Tradegate (28. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,35 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+48,53 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer als Aktie hinsichtlich Technik (Wochenchart wirkt positiv, viele sehen Trading-Potenzial), Fundamentales (Investoren fordern Margen, Turnaround, Pipeline-Verbesserung), Bewertung/Finanzen (geringe Dividende 2026, Fokus auf Schuldenabbau, Marktwertschätzung ~100 Mrd.), Rechtsrisiken (entscheidende US-Verhandlung, keine Kapitalerhöhung geplant).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

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