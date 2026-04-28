Pentagon greift zu: Googles KI künftig im Geheim-Einsatz

Damit reiht sich Google in eine Gruppe von Unternehmen ein, die bereits ähnliche Verträge abgeschlossen haben. Dazu zählen unter anderem OpenAI und das von Elon Musk gegründete xAI.

Der US-Technologiekonzern Alphabet treibt sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz weiter in den sensiblen Bereich der Verteidigung. Laut einem Bericht von The Information hat die Tochter Google eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen. Diese erlaubt es dem Pentagon, Googles KI-Modelle für "jeden rechtmäßigen Regierungszweck" einzusetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!

Einsatz auf höchster Geheimhaltungsstufe

Die KI-Systeme sollen auf sogenannten klassifizierten Netzwerken laufen. Diese werden für hochsensible Aufgaben genutzt. Dazu zählen etwa Einsatzplanung oder Zielerfassung im militärischen Kontext.

Bereits im Jahr 2025 hatte das Pentagon Verträge mit mehreren KI-Unternehmen abgeschlossen. Jeder dieser Deals kann ein Volumen von bis zu 200 Millionen US-Dollar erreichen. Neben Google waren auch Anthropic und OpenAI beteiligt.

Flexibilität statt Einschränkungen

Das Verteidigungsministerium verfolgt offenbar das Ziel, sich möglichst viele Einsatzoptionen offenzuhalten. Laut Reuters drängt die Behörde darauf, KI-Tools auch ohne die üblichen Einschränkungen nutzen zu können, die Unternehmen aus Sicherheitsgründen implementieren.

Der neue Vertrag verpflichtet Google dazu, auf Wunsch der Regierung Sicherheitsmechanismen wie Filter oder Schutzmaßnahmen anzupassen.

Klare Regeln – mit Spielraum

Gleichzeitig enthält die Vereinbarung Einschränkungen. Demnach sei das KI-System "nicht für die Massenüberwachung im Inland oder für autonome Waffen (einschließlich der Zielauswahl) ohne angemessene menschliche Aufsicht und Kontrolle vorgesehen". Dennoch stellt der Vertrag klar, dass die Regierung letztlich die Entscheidungsgewalt behält. Wörtlich heißt es, das Abkommen gewähre "kein Recht auf Kontrolle oder Veto bei rechtmäßigen operativen Entscheidungen der Regierung".

Unklare Details und offene Fragen

Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig bestätigen. Weder Google noch das US-Verteidigungsministerium, das unter Präsident Donald Trump inzwischen in "Department of War" umbenannt wurde, äußerten sich kurzfristig zu dem Bericht.

Ein Sprecher von Google Public Sector erklärte gegenüber The Information, es handle sich um eine Erweiterung eines bestehenden Vertrags.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 299,1EUR auf Tradegate (28. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!