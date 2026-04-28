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    Besonders beachtet!

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    init innovation in traffic systems Aktie legt weiter zu - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die init innovation in traffic systems Aktie, bisher, um +13,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der init innovation in traffic systems Aktie.

    Besonders beachtet! - init innovation in traffic systems Aktie legt weiter zu - 28.04.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    init innovation in traffic systems entwickelt Telematik- und Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr (z.B. Intermodal Transport Control System, Fahrgastinformations- und Ticketingsysteme). Starke Position im ÖPNV-Digitalisierungsmarkt, v.a. im DACH-Raum und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Trapeze, IVU, Siemens Mobility, Cubic. USP: integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Systemtiefe und langjährige ÖPNV-Expertise.

    init innovation in traffic systems Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026

    Die init innovation in traffic systems Aktie konnte bisher um +13,09 % auf 50,55 zulegen. Das sind +5,85  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die init innovation in traffic systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 50,55, mit einem Plus von +13,09 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in init innovation in traffic systems investiert war, konnte einen Gewinn von +2,59 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die init innovation in traffic systems Aktie damit um +12,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von init innovation in traffic systems -4,18 % verloren.

    Während init innovation in traffic systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,41 %.

    init innovation in traffic systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,41 %
    1 Monat +26,85 %
    3 Monate +2,59 %
    1 Jahr +14,16 %
    Stand: 28.04.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Es gibt 10 Mio. init innovation in traffic systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 491,96 Mio.EUR € wert.

    init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australien) erteilt INIT den Auftrag für die Modernisierung des bestehenden Fahrkartensystems


    EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australien) erteilt INIT den Auftrag für die Modernisierung des bestehenden Fahrkartensystems …

    init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australia) awarded the contract for the upgrade of the existing ticketing system to INIT


    EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Key word(s): Significant contracts init innovation in traffic systems SE: Transport for NSW (Sydney, Australia) awarded the contract for the upgrade of the existing ticketing system to INIT …

    So schlagen sich die Wettbewerber von init innovation in traffic systems

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. Siemens notiert im Minus, mit -0,02 %.

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    Ob die init innovation in traffic systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur init innovation in traffic systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    init innovation in traffic systems

    +12,18 %
    +14,54 %
    +28,93 %
    +5,18 %
    +19,23 %
    +45,31 %
    +27,05 %
    +237,23 %
    +874,76 %
    ISIN:DE0005759807WKN:575980
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