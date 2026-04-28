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    Japanische Notenbank verändert Zins nicht - Erhöhung im Juni wahrscheinlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Japanische Notenbank hält Leitzins bei 0,75 Prozent
    • Iran-Krieg und Ölpreise belasten Geldpolitik
    • BoJ erwartet 2,8% Kerninflation und 0,5% Wachstum
    Japanische Notenbank verändert Zins nicht - Erhöhung im Juni wahrscheinlich
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Notenbank hat den Leitzins erneut stabil gehalten. Er verharrt weiter auf 0,75 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag in Tokio mitteilte. Dies war von Analysten im Schnitt so erwartet worden.

    Wie schon bei der letzten Sitzung Mitte März verwiesen die Währungshüter auf die mit dem Iran-Krieg verbundene Unsicherheit. Es müssten weiterhin die Entwicklungen im Nahen Osten und die Ölpreise genau beobachtet werden. Der militärische Konflikt und die damit verbundenen Wachstumsrisiken hatten die Erwartungen der Märkte mit Blick auf eine Zinserhöhung im April zunichtegemacht.

    Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der derzeitige Leitzins von 0,75 Prozent ist der höchste seit gut dreißig Jahren.

    Allerdings ist am Markt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung Mitte Juni gestiegen, denn die Entscheidung für stabile Leitzinsen fiel recht knapp aus. Lediglich sechs Notenbank-Mitglieder hatten für eine weiter abwartende Haltung gestimmt, während drei für eine Straffung plädiert hatten.

    Japan befindet sich aktuell in einer ökonomischen Zwickmühle: Während die Teuerung derzeit ungewohnt hoch ist und angesichts des Iran-Krieges weiter steigen dürfte, schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hob die Bank of Japan ihre Prognose für die Kerninflation für das laufende Jahr überraschend deutlich auf 2,8 Prozent an, während die Prognose für das Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent auf 0,5 Prozent nach unten korrigiert wurde. Bei der Kerninflation werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet.

    Für die Devisenanalysten der Commerzbank liest sich dieser volkswirtschaftliche Ausblick unter dem Strich recht falkenhaft. Das heißt, die Notenbank-Mitglieder befürworten im Zweifel eher eine straffe Geldpolitik. Die Experten betonten: "Das Signal ist klar: Die Bank of Japan ist bereit, demnächst die Zinsen anzuheben." Der japanische Yen legte denn auch gegenüber dem US-Dollar und insbesondere gegenüber dem Euro zu./la/nas






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