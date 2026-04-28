JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal um ein Prozent unter dem Expertenkonsens gelegen, schrieb der neu für den Gasekonzern zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro am Dienstag in seiner ersten Einschätzung. Seine eigene Prognose sei sogar noch etwas anspruchsvoller gewesen als der Konsens./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,05 % und einem Kurs von 181,8EUR auf Tradegate (28. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 204

Kursziel alt: 204

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 204,00 € , was eine Steigerung von +8,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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