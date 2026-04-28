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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt BASF auf Underweight mit 40 Euro
    • Richards bestätigt negative BASF Einschätzung
    • Höhere Preise könnten Nachfrage schwächen auf Dauer
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 54,58 auf Tradegate (28. April 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 48,69 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -26,87 %/+15,17 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was einem Rückgang von -26,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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