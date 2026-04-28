Barclays belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 54,58 auf Tradegate (28. April 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 48,69 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -26,87 %/+15,17 % bedeutet.