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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro

    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 78,28 auf Tradegate (28. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,73 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +60,71 %/+61,99 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:




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