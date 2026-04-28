RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 78,28 auf Tradegate (28. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 38,73 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Compagnie de Saint-Gobain Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +60,71 %/+61,99 % bedeutet.