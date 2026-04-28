BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den Analystenkonsens verfehlt, schrieb James Gordon am Dienstag. Angesichts bestätigter Ziele könnten manche davon ausgehen, dass Verschiebungen im Jahresverlauf dafür verantwortlich seien. Er rechnet aber damit, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 120,2EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

