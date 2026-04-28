BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den Analystenkonsens verfehlt, schrieb James Gordon am Dienstag. Angesichts bestätigter Ziele könnten manche davon ausgehen, dass Verschiebungen im Jahresverlauf dafür verantwortlich seien. Er rechnet aber damit, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 120,2EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
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