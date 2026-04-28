DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe gut abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Trotz negativer Sondereffekte lägen die Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Dazu komme der angehobene Ausblick für das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis. Goy geht davon aus, dass die Eschborner im weiteren Jahresverlauf auch die übrigen Ziele anheben werden - ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren, wie er betonte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 267,6EUR auf Tradegate (28. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +12,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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