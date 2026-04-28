Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 59 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 48,54 auf Tradegate (28. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +9,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+20,31 % bedeutet.