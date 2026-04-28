ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 59 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Nordex-Kursziel auf 59 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy nach Q1-Analyse von DB
- Nordex auf Kurs für oberes Ende der Zielspannen 2026
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal gut abgeschnitten und sei auf Kurs, das obere Ende der Zielspannen für 2026 zu erreichen, schrieb John Kim in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach oben an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 48,54 auf Tradegate (28. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +9,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,60 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -0,08 %/+20,31 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 59 Euro
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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