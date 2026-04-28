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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für Apple auf 287 Dollar - 'Neutral'

    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Apple auf 287 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 280 auf 287 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die steigenden Speicherchip-Preise und die Fähigkeit des Technologiekonzerns, sich hier eine ausreichende Versorgung zu sichern, sollten zu Marktanteilsgewinnen seiner iPhones auf Kosten von Smartphones mit Android-Betriebssystemen führen, schrieb David Vogt in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Dazu komme eine solide Nachfrage nach Apples Mac-Computern. Voigt hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2026 und 2027 an./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 228,5 auf Tradegate (28. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,36 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +22,35 %/+42,01 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 287 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 287,00$, was eine Steigerung von +7,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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