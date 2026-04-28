BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Ein entscheidender Kurstreiber für den Gasekonzern sei der Jahresauftakt eher nicht. Er sieht aber die dynamischen Auftragsbestände, eine robuste Preisgestaltung und eine positive Entwicklung im Elektronikbereich als Stütze./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 182,3EUR auf Tradegate (28. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
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