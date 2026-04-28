Deutsche Börse profitiert vom Chaos – jetzt winkt der nächste Kurstreiber

Finanzvorstand Jens Schulte zeigte sich zufrieden. "Das erste Quartal war von hoher Volatilität und geopolitischer Unsicherheit geprägt", sagte er. Das Geschäftsmodell habe erneut seine Stärke und Skalierbarkeit bewiesen. Die Deutsche Börse habe in einer angespannten Marktphase für Stabilität und Transparenz gesorgt. Mit dem guten Jahresauftakt sei der Konzern auf Kurs, seine Ziele für 2026 zu erreichen.

Die Deutsche Börse ist mit deutlichem Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis stiegen um zwölf Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Einschließlich Treasury-Ergebnis legten sie um neun Prozent auf 1,63 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Treasury-Ergebnis erhöhte sich um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro. Einschließlich Treasury-Ergebnis stieg es um zehn Prozent auf den Rekordwert von gut eine Milliarde Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch Warburg Research bewertet die Zahlen positiv. Analyst Andreas Pläsier verweist zwar darauf, dass der Kostenanstieg von vier Prozent im ersten Quartal leicht über der Jahresprognose von drei Prozent lag. Neben Inflation und Investitionen hätten auch Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Allfunds belastet.

Beim Ergebnis sieht Warburg Research die Deutsche Börse jedoch klar auf Kurs. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund einer Milliarde Euro entspricht etwa 27 Prozent der Gesamtjahresprognose von 3,8 Milliarden Euro. Damit sei das Jahresziel wieder gut erreichbar. Besonders das strukturelle Ergebniswachstum von 18 Prozent dürfte den Beitrag stabilerer Umsatzkomponenten im Jahresverlauf stärken.

Warburg Research bestätigt deshalb die Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Börse und nennt ein Kursziel von 293 Euro. Die Analysten erwarten, dass die Handels- und Clearingaktivität hoch bleibt. Besonders Rohstoffe, Devisen und Zinsderivate könnten das Wachstum bis ins zweite Quartal und darüber hinaus stützen.

Zusätzlich könnten höhere Barbestände bei stabilen Zentralbankzinsen das Treasury-Ergebnis 2026 auf rund 0,8 Milliarden Euro treiben. Das läge über der Konzernprognose von mehr als 0,7 Milliarden Euro. Auch steigende verwahrte Vermögenswerte im Bereich Securities Services dürften die Erlöse in den kommenden Quartalen stützen.

Fazit

Damit liefert die Deutsche Börse ein starkes erstes Quartal. Das spiegelt sich auch im Aktienchart wieder. In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie etwa 30 Prozent zu. Das Unternehmen profitiert von Unsicherheit an den Märkten, strukturellem Wachstum und hoher Skalierbarkeit.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 267,2EUR auf Tradegate (28. April 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.





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