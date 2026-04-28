ABB hebt die Prognosen an

Der Schweizer Industriekonzern ABB (CH0012221716) ist mit überraschend starken Zahlen ins Jahr 2026 gestartet und hebt seine Prognose an. Im 1. Quartal legten die Auftragseingänge um rund 32 Prozent auf den Rekordwert von 11,3 Mrd. US-Dollar zu. Der Umsatz stieg deutlich auf 8,7 Mrd. US-Dollar und übertraf damit ebenso die Erwartungen wie das operative Ergebnis. Treiber der Entwicklung ist vor allem der Boom rund um Rechenzentren und KI. Im Kerngeschäft Elektrifizierung schnellten die Bestellungen nach oben, da Energieinfrastruktur und Stromnetze weltweit ausgebaut werden. Auch Transport- und Automatisierungslösungen wuchsen. Vor diesem Hintergrund erwartet ABB nun für 2026 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich – zuvor lag die Prognose bei 6 bis 9 Prozent. Auch die operative Marge soll weiter steigen.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK75303 bietet beim Preis von 77 Euro einen Puffer von 8,7 Prozent und bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 4,70 Euro oder 15,1 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps von 75 Schweizer Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 11,7 Prozent Puffer (September)

Beim Discounter mit der ISIN DE000PK75311 errechnet sich die maximale Rendite von 3,05 Euro bei konstanten Wechselkursen aus der Differenz zwischen dem Cap bei 70 Franken und dem Preis von 73,20 Euro, sofern die Aktie am 18.9.26 auf oder oberhalb des Caps handelt. Immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 10,6 Prozent Puffer (Dezember)

Beim Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK75337 gibt’s einen Puffer von 10,6 Prozent. Das Produkt zum Preis von 75,50 Euro erzielt bei konstanten Wechselkursen seine maximale Rendite von 6,20 Euro oder 12,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 über dem Cap von 75 Franken notiert. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: ABB bestätigt die strategische Ausrichtung auf Elektrifizierung und Automatisierung. Trotz geopolitischer Unsicherheiten bleibt die Nachfrage robust – ein Signal, dass ABB als Profiteur der globalen Energiewende und des KI-Booms weiter an Dynamik gewinnt. Die Discount-Zertifikate ermöglichen interessante Seitwärtsrenditen und eine Absicherung gegen moderate Kursrückgänge.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ABB Aktien oder von Anlageprodukten auf ABB Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de