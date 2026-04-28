Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.103,82 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: RWE +1,36 %, Deutsche Boerse +1,19 %, Commerzbank +0,99 %
Flop-Werte: Qiagen -5,02 %, Henkel VZ -2,73 %, Siemens Energy -1,66 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.380,47 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: TKMS +2,50 %, Delivery Hero +1,80 %, K+S +1,75 %
Flop-Werte: Nemetschek -2,38 %, Redcare Pharmacy -2,24 %, Bechtle -2,11 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.624,38 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,50 %, Nordex +1,51 %, United Internet +0,45 %
Flop-Werte: Qiagen -5,02 %, ATOSS Software -2,67 %, Nemetschek -2,38 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:26) bei 5.874,75 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: ENI +3,23 %, TotalEnergies +2,48 %, UniCredit +1,77 %
Flop-Werte: Air Liquide -3,72 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,18 %, Siemens Energy -1,66 %
Der ATX steht aktuell (09:59:28) bei 5.798,76 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,37 %, OMV +1,85 %, Raiffeisen Bank International +1,65 %
Flop-Werte: Palfinger -4,19 %, Verbund Akt.(A) -3,55 %, Andritz -1,80 %
Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 13.102,00 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: UBS Group +0,50 %, Kuehne + Nagel International +0,39 %, Holcim +0,18 %
Flop-Werte: Novartis -2,79 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,29 %, Lonza Group -1,28 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.149,75 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,48 %, Vinci +1,41 %, ENGIE +1,13 %
Flop-Werte: Bouygues -5,59 %, Air Liquide -3,72 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,18 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 3.081,61 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,00 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,59 %, Volvo Registered (B) +0,57 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -4,88 %, Assa Abloy Registered (B) -2,82 %, Alfa Laval -0,77 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.610,00 PKT und steigt um +1,26 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,05 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,99 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,89 %
Flop-Werte: Jumbo -0,84 %, Public Power -0,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,26 %
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