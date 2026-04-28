Mit dem VanEck Dividend Leaders ETF einfach ganz entspannt satte Renditen einfahren?! Anleger sind ständig auf der Suche nach Rendite und das am besten ohne Risiko. So ganz ohne geht das natürlich nicht, denn Chance und Risiko sind die beiden Seiten derselben Medaille. Also muss man Risiken akzeptieren und so geht es beim Investieren …



