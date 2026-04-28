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    Mit dem VanEck Dividend Leaders ETF einfach ganz entspannt satte Renditen einfahren?!

    Anleger sind ständig auf der Suche nach Rendite und das am besten ohne Risiko. So ganz ohne geht das natürlich nicht, denn Chance und Risiko sind die beiden Seiten derselben Medaille. Also muss man Risiken akzeptieren und so geht es beim Investieren nicht um Risikovermeidung, sondern um Risikokontrolle, wie uns schon Benjamin Graham lehrte.

    Doch wie wäre es, wenn man sich die Sache echt einfach machen könnte, und sein Geld so investiert, dass einfach immer mehr Geld aufs Konto zurückfließt, während die Risiken weitgehend gezähmt sind? Und dennoch die Chance auf zusätzliche Kursgewinne winkt? Gibt's doch gar nicht? Naja...

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Mit dem VanEck Dividend Leaders ETF einfach ganz entspannt satte Renditen einfahren?! Anleger sind ständig auf der Suche nach Rendite und das am besten ohne Risiko. So ganz ohne geht das natürlich nicht, denn Chance und Risiko sind die beiden Seiten derselben Medaille. Also muss man Risiken akzeptieren und so geht es beim Investieren …
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