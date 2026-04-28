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    Die Erholung am Tag der Arbeit beginnt hier

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    LiberNovo Omni definiert Arbeit und Erholung mit dynamischer Ergonomie neu

    HONG KONG, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Herannahen des Internationalen Tages der Arbeit unterliegt die Definition von Arbeit einem stillen Wandel. Für die digitalen Architekten von heute - Programmierer, Strategen und Kreative - wird die Ausdauer nicht mehr an der körperlichen Leistung gemessen, sondern an der Fähigkeit, die Konzentration unter dem kumulativen Stress einer statischen Haltung aufrechtzuerhalten. An diesem Tag der Arbeit geht LiberNovo über das passive Konzept der „Unterstützung" hinaus und leistet Pionierarbeit für ein neues Paradigma: aktive Erholung, die vom Schreibtisch aus möglich ist.

    Recovery Starts Here: LiberNovo Omni Redefines Rest with Dynamic Ergonomics

    Statische Unterstützung hinter sich lassen

    Der LiberNovo Omni - der weltweit erste ergonomische Stuhl, der dynamisch auf natürliche Bewegungen beim Sitzen reagiert, ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award und zertifiziert mit GREENGUARD Gold - verwandelt die im Stuhl verbrachte Zeit in einen kontinuierlichen Erholungsprozess. Geleitet von der Designphilosophie , die die Gesundheit in den Vordergrund stellt, bietet LiberNovo eine Möglichkeit, zu arbeiten, sich auszuruhen und sich zu erholen, indem sich das Design den ganzen Tag über aktiv an Ihre Körperhaltung anpasst.

    „Die wahre Belohnung für harte Arbeit ist nicht nur das Pausieren, sondern auch die Möglichkeit für den Körper, sich jeden Tag in Echtzeit zu erholen", sagt das LiberNovo-Designteam. „Mit dem LiberNovo Omni integrieren wir die Bewegungswissenschaft in den Alltag."

    Innovation, die sich mit Ihnen bewegt

    Das LiberNovo Omni wurde mit branchenführenden Funktionen entwickelt, um #RewardYourSpine mit einer Unterstützung zu unterstützen, die versteht, wie ein Körper natürlich funktioniert:

    • Bionisches FlexFit-System: Mit 16 kugelförmigen Gelenken und 8 flexiblen Platten bildet sie eine dynamische „S-Kurve", die die menschliche Wirbelsäule nachahmt und für eine vollständige Druckentlastung sorgt.
    • Unterstützung für jeden Moment: Wechseln Sie mit dem fünfminütigen OmniStretch-Zyklus zur Dekompression der Wirbelsäule nahtlos zwischen Arbeiten, Spielen, Meetings und aktiver Erholung im Liegen.

    Europa Tag der Arbeit Spezial: Exklusive Pre-Heat-Angebote

    Um die Helden des Alltags zu feiern, startet LiberNovo eine groß angelegte Aktion in der EU und in Deutschland. Vom 28. April bis zum 12. Mai (MESZ) können Nutzer ihren Arbeitsbereich mit exklusiven Vorteilen aufwerten:

    • Tag der Arbeit Spezial: Sie erhalten eine KOSTENLOSE kühlende Sitzmatte bei jedem Kauf eines Pro Bundles.
    • Doppelte Credits: Sammeln Sie bei jedem Einkauf doppelte Punkte, die Sie an der Kasse für Sofortrabatte einlösen können.
    • Finanzielle Flexibilität: Profitieren Sie von 0% APR (Pay in 4) und einer Price Match Garantie.

    Schließen Sie sich der Bewegung für einen gesünderen Arbeitsplatz an und erleben Sie #LaborDayDynamicRecovery.

    Weitere Informationen finden Sie unter libernovo.com

    #RewardYourSpine, #LaborDayDynamicRecovery, #SitBetterThisLaborDay, Dynamische Ergonomie, Smart Workspace

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965101/Image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-erholung-am-tag-der-arbeit-beginnt-hier-libernovo-omni-definiert-arbeit-und-erholung-mit-dynamischer-ergonomie-neu-302753631.html





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