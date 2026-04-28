85 0 Kommentare HOWOGE 2025: Erfolgreicher IFRS-Bericht mit starkem Wachstum

Das IFRS-Konzernbericht 2025 der HOWOGE dokumentiert robustes Wachstum, starke Kennzahlen und konsequente Nachhaltigkeit – trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds.

Das IFRS-Konzernbericht 2025 der HOWOGE zeigt ein starkes operatives Ergebnis und fortgesetztes Wachstum trotz herausforderndem Marktumfeld.

Der Bestand an Wohnungen ist im Jahr 2025 um rund 5.700 Einheiten auf etwa 83.000 gewachsen, durch Ankäufe und Neubauaktivitäten.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die HOWOGE einen Umsatz aus Vermietung und Verpachtung von 438,7 Mio. Euro, mit einem EBITDA von 306,4 Mio. Euro, und ein Konzernjahresergebnis von 877,5 Mio. Euro.

Das Portfolio umfasst aktuell 82.791 Wohnungen, mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 7,02 Euro/m², deutlich unter dem Berliner Marktniveau.

Die Nachhaltigkeitsstrategie zielt auf Klimaneutralität bis 2045, mit aktuellen Emissionen von 15,08 kg CO2e/m² pro Jahr, und die energetische Sanierung von 89,1 % der Bestandswohnungen.

Für 2026 wird ein operatives Ergebnis (FFO) zwischen 180 und 200 Mio. Euro erwartet, wobei die Finanzierungssicherheit durch diversifizierte Finanzierungsinstrumente gewährleistet ist.





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