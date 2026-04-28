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    HOWOGE 2025: Erfolgreicher IFRS-Bericht mit starkem Wachstum

    Das IFRS-Konzernbericht 2025 der HOWOGE dokumentiert robustes Wachstum, starke Kennzahlen und konsequente Nachhaltigkeit – trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds.

    HOWOGE 2025: Erfolgreicher IFRS-Bericht mit starkem Wachstum
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Das IFRS-Konzernbericht 2025 der HOWOGE zeigt ein starkes operatives Ergebnis und fortgesetztes Wachstum trotz herausforderndem Marktumfeld.
    • Der Bestand an Wohnungen ist im Jahr 2025 um rund 5.700 Einheiten auf etwa 83.000 gewachsen, durch Ankäufe und Neubauaktivitäten.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die HOWOGE einen Umsatz aus Vermietung und Verpachtung von 438,7 Mio. Euro, mit einem EBITDA von 306,4 Mio. Euro, und ein Konzernjahresergebnis von 877,5 Mio. Euro.
    • Das Portfolio umfasst aktuell 82.791 Wohnungen, mit einer durchschnittlichen Nettokaltmiete von 7,02 Euro/m², deutlich unter dem Berliner Marktniveau.
    • Die Nachhaltigkeitsstrategie zielt auf Klimaneutralität bis 2045, mit aktuellen Emissionen von 15,08 kg CO2e/m² pro Jahr, und die energetische Sanierung von 89,1 % der Bestandswohnungen.
    • Für 2026 wird ein operatives Ergebnis (FFO) zwischen 180 und 200 Mio. Euro erwartet, wobei die Finanzierungssicherheit durch diversifizierte Finanzierungsinstrumente gewährleistet ist.






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