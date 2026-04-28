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    RWE im Höhenflug: Gehebeltes Potenzial mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel ihren Höhenflug zumindest auf 65 Euro fortsetzen kann.

    Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) befindet sich seit mehr als einem Jahr in einer kräftigen Aufwärtsbewegung, die im frühen Handel des 28.4.26 beim höchsten Kurs seit 15 Jahren bei 61,82 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Bemerkenswert ist auch, dass die Versorgeraktie ihren Wert in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 80 Prozent steigern konnte.

    Im Vorfeld der am 13.5.26 anstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 68 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Kursziel ihren Höhenflug zumindest auf 65 Euro fortsetzen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 62 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 62 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM6U345, wurde beim RWE-Aktienkurs von 61,80 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt. 

    Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 65 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,58 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,81 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,81 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA4ZJZ8, wurde beim Aktienkurs von 61,80 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+91 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,682 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,682 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC7WVR9, wurde beim Aktienkurs von 61,80 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,73 Euro (+70 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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