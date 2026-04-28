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    APA ots news

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    Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fonds-Lupe macht österreichische Fonds vergleichbar
    • Erfasst Gebühren, Risiken, Performance und ESG-Merkmale
    • Bündelt PRIIPs-KIDs aller österreichischen Fonds
    APA ots news - Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht...
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    APA ots news: Die Fonds-Lupe: Neues Tool der Finanzmarktaufsicht macht österreichische Publikumsfonds transparent vergleichbar

    Gebündelte Daten aus sämtlichen Basisinformationsblättern der österreichischen Fondsanbieter werden im Tool der
    Finanzmarktaufsicht zugänglich gemacht

    Wien (APA-ots) - Mit der Fonds-Lupe stellt die österreichische Finanzmarktaufsicht (
    FMA) ein interaktives Informations- und Transparenzangebot zu österreichischen Publikumsfonds zur Verfügung. Das Tool erfasst u.a. Kosten, Risikoeinstufungen, Performance-Szenarien und ESG- Eigenschaften und macht diese Informationen gebündelt, standardisiert und durchsuchbar zugänglich.

    Die Fonds-Lupe basiert auf den gesetzlich vorgeschriebenen Basisinformationsblättern (PRIIPs-KIDs) , die Fondsmanager für ihre Produkte erstellen müssen. Diese Dokumente sind einzeln öffentlich verfügbar - die Fonds-Lupe bündelt deren Daten für alle österreichischen Publikumsfonds in einer einheitlichen Darstellung. Sie setzt damit die schon seit über zwei Jahren angebotene Zertifikate-Lupe der FMA fort.

    "Transparenz hilft dabei, Finanzprodukte einordnen und vergleichen und damit den Kapitalmarkt informiert nutzen zu können", so der Vorstand der FMA, Mariana Kühnel und Helmut Ettl . "Unsere Fonds-Lupe bündelt die Basis-Informationen sämtlicher österreichischer Publikumsfonds und stellt sie standardisiert und durchsuchbar bereit. Damit stärken wir die Orientierung am Markt mit einem unabhängigen Tool."

    Die Fonds-Lupe ist als Informations- und Vergleichstool konzipiert und unterstützt Nutzer:innen dabei, den österreichischen Markt systematisch zu überblicken und Produkte anhand selbst gewählter Kriterien gegenüberzustellen. Die Funktionen werden in der neuen Ausgabe der FMA-Reihe für Verbraucher:innen, "Reden wir über Geld" erläutert und vorgestellt.

    Die in der Fonds-Lupe dargestellten Informationen stammen aus den PRIIPs-Basisinformationsblättern (KIDs) der Fondsanbieter. PRIIPs ( "Packaged Retail and Insurance-based Investment Products") sind verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger:innen sowie Versicherungsanlageprodukte. KID ("Key Information Document") ist das standardisierte Basisinformationsblatt für PRIIPs; es fasst wesentliche Merkmale und Risiken kurz zusammen und erleichtert den Produktvergleich. Die Inhalte und Berechnungen stammen von den Verwaltungsgesellschaften . Die Daten werden mindestens einmal jährlich aktualisiert.

    Die Fonds-Lupe ist über https://www.fma.gv.at/fma-fonds-lupe/ erreichbar. Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle bisherigen Ausgaben auf der Website
    https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir über Geld" ist auch auf Instagram vertreten: @redenwiruebergeld . Die bereits seit 2023 veröffentlichte Zertifikate-Lupe findet sich unter https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe/ .

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0056 2026-04-28/10:00






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