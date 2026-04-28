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    Debeka Versicherungsgruppe / Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Debeka Bausparkasse erhält vier Finanz-Awards
    • Auszeichnungen für Konditionen und Kundenurteil
    • Über 16.000 Befragte und 300 analysierte Anbieter
    OTS - Debeka Versicherungsgruppe / Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Finanz-Award 2026: Debeka Bausparkasse setzt sich in vier Kategorien durch (FOTO)
    Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse hat beim Finanz-Award 2026 von ntv, der FMH-Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gleich vier Auszeichnungen erhalten. In einem der renommiertesten Branchenvergleiche im deutschen Finanzmarkt - mit über 300 analysierten Anbietern - setzte sich die Koblenzer Bausparkasse sowohl bei den objektiv erhobenen Konditionen als auch im Urteil von rund 16.000 befragten Verbraucherinnen und Verbrauchern durch.

    Vier Auszeichnungen in zwei Bewertungsdimensionen

    Der Finanz-Award bewertet in diesem Jahr erstmals getrennt nach objektiven Konditionen und subjektivem Kundenurteil. Die Debeka Bausparkasse erhielt in beiden Dimensionen Auszeichnungen - im Bereich Konditionen als "Top Baufinanzierer" (10 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen" (36 Monate Vorlaufzeit, 10 Jahre) sowie im Bereich Kundenurteil als "Top Baufinanzierer" (10 und 15 Jahre fest) und als "Top Forward-Darlehen" (12 und 36 Monate Vorlaufzeit, 10 Jahre).

    Debeka richtet sich konsequent an Kunden aus

    Dass die Debeka Bausparkasse sowohl bei den Konditionen als auch im Kundenurteil überzeugt, ist aus Sicht von Dirk Botzem, Vorstand der Debeka Bausparkasse, kein Zufall: "Wir richten unser Angebot konsequent an den Interessen unserer Kunden aus. Diese Auszeichnungen zeigen, dass sich das in messbaren Ergebnissen niederschlägt. Über 300 Anbieter wurden analysiert, über 11.900 Datensätze ausgewertet und mehr als 16.000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. Dass die Debeka Bausparkasse in diesem Wettbewerbsfeld gleich vierfach ausgezeichnet wird, bestätigt unseren Kurs."

    Bausparen als stabiler Baustein der Wohnungsbaufinanzierung

    Gerade in Zeiten schwankender Zinsen brauchen Menschen, die in Wohneigentum investieren, verlässliche Rahmenbedingungen. Die Debeka Bausparkasse sieht Bausparen als ein Instrument, das genau diese Planungssicherheit bietet. "Die Auszeichnung als Top Baufinanzierer und Top Forward-Darlehen zeigt, dass unsere Tarife dort überzeugen, wo es für die Menschen am wichtigsten ist: bei der planbaren Finanzierung ihres Zuhauses. Wer sich heute Zinssicherheit über 10 oder 15 Jahre verschafft, trifft eine kluge Entscheidung - das ist in einem volatilen Zinsumfeld ein entscheidender Vorteil", sagt Alexander Weber, Vorstand der Debeka Bausparkasse.

    Über die Debeka Bausparkasse

    Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in Koblenz und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 8,7 Milliarden Euro zu den größten privaten Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen, Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienvermittlung.

    Pressekontakt:

    Dr. Gerd Benner
    Leiter Unternehmenskommunikation
    Telefon: (02 61) 4 98 - 11 00
    Mobil: (01 70) 4 52 70 60

    Christian Arns
    Abteilungsleiter Konzernkommunikation
    Telefon: (02 61) 4 98 - 11 22
    Mobil: (01 60) 4 48 86 66

    Debeka Bausparkasse AG
    56058 Koblenz

    Telefon: (02 61) 4 98 - 11 88
    E-Mail: mailto:presse@debeka.de
    Internet: http://www.debeka.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6264202 OTS: Debeka Versicherungsgruppe






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