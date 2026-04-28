Bundeswehr setzt nicht auf Palantir-Software

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Cybertruppe der Bundeswehr, Thomas Daum, setzt beim Aufbau einer militärischen Cloud zur Datenverarbeitung und für KI-Anwendungen nicht auf die Software des US-Anbieters Palantir. "Das sehe ich momentan überhaupt nicht", sagte der Vizeadmiral dem "Handelsblatt". Palantir erfülle bestimmte Voraussetzungen der Bundeswehr nicht.

Das Unternehmen bietet unter dem Namen "Maven" eine Software an, die in der Nato und von mehreren Nato-Verbündeten eingesetzt wird. "Bei der Nato ist diese Software im Einsatz, das wissen wir, und das nutzen wir auch. Und wir sehen auch die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben."