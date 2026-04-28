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    Salzgitter verkauft eigene Aktien - Streubesitz soll erhöht werden

    Salzgitter verkauft eigene Aktien - Streubesitz soll erhöht werden
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen, um den Streubesitz zu erhöhen. In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen werde, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. "Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler.

    Salzgitter hält derzeit rund 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien. Vorgesehen ist den Angaben zufolge, zunächst 3 Millionen Aktien zu verkaufen. Dies soll ohne Zeitdruck und marktschonend erfolgen. Die Verkaufserlöse erhöhten auch den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns, hieß es.

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    Die Aktie verlor am Morgen kurzfristig fast 6 Prozent, konnte dann jedoch wieder ins Plus drehen. Das Papier ist zuletzt stark gelaufen, in diesem Jahr hat der Kurs um 16 Prozent zugelegt, in den vergangenen 12 Monaten hat er sich sogar mehr als verdoppelt.

    Größter Aktionär bei Salzgitter ist aktuell das Land Niedersachsen mit fast 28 Prozent./nas/stk

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 48,00 auf Tradegate (28. April 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -5,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -36,00 %/+23,86 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Salzgitter: unterschiedliche Berechnungen zur Aurubis‑Beteiligung und deren Einfluss auf den fairen SG‑Kurs, Papenburgs Verkäufe als mögliches Negativsignal, Q1‑Zahlen über Analystenerwartungen und Prognoseanhebung, KHS‑Anteil und Stahl-/Rüstungsgeschäft als Fundament, sowie wiederkehrende Kursgewinne, die schnell wieder abgegeben werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

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    dpa-AFX
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