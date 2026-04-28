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    Der OpenAI-Schock - und Hormus als Atombombe des Iran!

    Die Nachfrage nach Datencentern und KI-Chips sei geradezu unendlich, daher könnt ihr den Iran-Krieg ruhig vergessen, so das Mantra der Wall Street

    Die Zahlen des KI-Wunderkinds OpenAI enttäuschen auf ganzer Linie - und damit wackelt die These, die die Rally der Wall Street getrieben hatte! Die Nachfrage nach Datencentern und KI-Chips sei geradezu unendlich, daher könnt ihr den Iran-Krieg ruhig vergessen, so das Mantra der Wall Street. Aber wenn die Finanzchefin von OpenAI warnt, dass man vielleicht nicht in der Lage sei, die bestellten KI-Kapazitäten (Chips, Datencenter etc.) überhaupt zu bezahlen, dann schrillen die Alarmglocken: damit droht eine unaufhaltsame Kettenreaktion einzusetzen. Und in Sachen Iran hat US-Aussenminister Rubio klar gemacht, dass die USA niemals eine Kontrolle des Iran über die Strasse von Hormus akzeptieren könnten - dieser Seeweg sei nun die Atombombe des Iran. Das bedeutet: der Versuch, das Problem militärisch zu lösen, rückt näher..

     

    Das Video "Der OpenAI-Schock - und Hormus als Atombombe des Iran!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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