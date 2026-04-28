Die Zahlen des KI-Wunderkinds OpenAI enttäuschen auf ganzer Linie - und damit wackelt die These, die die Rally der Wall Street getrieben hatte! Die Nachfrage nach Datencentern und KI-Chips sei geradezu unendlich, daher könnt ihr den Iran-Krieg ruhig vergessen, so das Mantra der Wall Street. Aber wenn die Finanzchefin von OpenAI warnt, dass man vielleicht nicht in der Lage sei, die bestellten KI-Kapazitäten (Chips, Datencenter etc.) überhaupt zu bezahlen, dann schrillen die Alarmglocken: damit droht eine unaufhaltsame Kettenreaktion einzusetzen. Und in Sachen Iran hat US-Aussenminister Rubio klar gemacht, dass die USA niemals eine Kontrolle des Iran über die Strasse von Hormus akzeptieren könnten - dieser Seeweg sei nun die Atombombe des Iran. Das bedeutet: der Versuch, das Problem militärisch zu lösen, rückt näher..

Das Video "Der OpenAI-Schock - und Hormus als Atombombe des Iran!" sehen Sie hier..