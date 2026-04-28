Geprüfte Bilanz, starkes Ergebnis: Mutares schließt 2025 mit Umsatzsprung ab

Für Kapitalmarktteilnehmer dürfte der Testat-Aspekt besondere Bedeutung haben: Im Umfeld einer Covenant-Verletzung Ende 2025 — die Anleihegläubiger hatten einem temporären Verzicht bis Ende Juni 2026 zugestimmt — sind vollständig geprüfte Abschlusszahlen ein Signal, das über reine Buchführung hinausgeht.

Der Münchener Beteiligungskonzern Mutares hat sein Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen und die Zahlen erstmals vollständig testiert vorgelegt. Der Konzernumsatz kletterte auf 6,5 Milliarden Euro, nach 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA kletterte von 117,1 Millionen Euro auf 675,3 Millionen Euro.

Die Mutares-Aktie notiert am Dienstag rund 1,5 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang haben die Papiere jedoch rund 15 Prozent eingebüßt. Auf Sicht von 12 Monaten beträgt der Kursverlust sogar mehr als 30 Prozent.

Wesentlicher Ergebnistreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr waren erneut Beteiligungsverkäufe. Als besonders lukrativ erwies sich der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors, den Mutares als das erfolgreichste Investment der Unternehmensgeschichte bezeichnet. Über die gesamte Haltedauer erzielte der Konzern dort Bruttoerlöse von mehr als 170 Millionen Euro. Auch der Börsengang von Terranor in Stockholm trug zur Ergebnisqualität bei.

Unterdessen baut Mutares sein Portfolio weiter aus: Der polnische E-Commerce-Konzern Allegro verkauft seine Töchtergesellschaften in Slowenien und Kroatien an die Münchener. Mutares übernimmt damit zwei weitere operative Einheiten, die dem eigenen Sanierungsmodell entsprechen.

Das Management bekräftigt die Prognose für 2026 ohne Änderungen: Konzernumsatz zwischen 7,9 und 9,1 Milliarden Euro, Jahresüberschuss der Holding zwischen 165 und 200 Millionen Euro. Das erste Quartal 2026 verlaufe bereits äußerst robust, heißt es.

Für 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 2 Euro je Aktie vor; bei besonders erfolgreichen Exits stellt das Unternehmen perspektivisch eine zusätzliche Performance-Dividende in Aussicht. Die formelle Entscheidung fällt auf der Hauptversammlung am 3. Juli.

Parallel läuft nach Unternehmensangaben ein konkreter Beteiligungsverkauf in der Abschlussphase, aus dem ein Erlös im dreistelligen Millionenbereich entstehen könnte. Weitere Details soll der Q1-Bericht im Mai liefern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



