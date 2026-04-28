🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors

    Aktie leicht erholt

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geprüfte Bilanz, starkes Ergebnis: Mutares schließt 2025 mit Umsatzsprung ab

    Mutares hat die Jahreszahlen 2025 erstmals testiert vorgelegt. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert bestehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie leicht erholt - Geprüfte Bilanz, starkes Ergebnis: Mutares schließt 2025 mit Umsatzsprung ab
    Foto: ChatGPT - ChatGPT

    Der Münchener Beteiligungskonzern Mutares hat sein Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen und die Zahlen erstmals vollständig testiert vorgelegt. Der Konzernumsatz kletterte auf 6,5 Milliarden Euro, nach 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA kletterte von 117,1 Millionen Euro auf 675,3 Millionen Euro.

    Für Kapitalmarktteilnehmer dürfte der Testat-Aspekt besondere Bedeutung haben: Im Umfeld einer Covenant-Verletzung Ende 2025 — die Anleihegläubiger hatten einem temporären Verzicht bis Ende Juni 2026 zugestimmt — sind vollständig geprüfte Abschlusszahlen ein Signal, das über reine Buchführung hinausgeht.

    Die Mutares-Aktie notiert am Dienstag rund 1,5 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang haben die Papiere jedoch rund 15 Prozent eingebüßt. Auf Sicht von 12 Monaten beträgt der Kursverlust sogar mehr als 30 Prozent.

    mutares

    -0,79 %
    +2,61 %
    -12,49 %
    -19,69 %
    -26,83 %
    +24,25 %
    +15,27 %
    +91,10 %
    +192.592,31 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
    mutares direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Wesentlicher Ergebnistreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr waren erneut Beteiligungsverkäufe. Als besonders lukrativ erwies sich der vollständige Ausstieg bei Steyr Motors, den Mutares als das erfolgreichste Investment der Unternehmensgeschichte bezeichnet. Über die gesamte Haltedauer erzielte der Konzern dort Bruttoerlöse von mehr als 170 Millionen Euro. Auch der Börsengang von Terranor in Stockholm trug zur Ergebnisqualität bei.

    Unterdessen baut Mutares sein Portfolio weiter aus: Der polnische E-Commerce-Konzern Allegro verkauft seine Töchtergesellschaften in Slowenien und Kroatien an die Münchener. Mutares übernimmt damit zwei weitere operative Einheiten, die dem eigenen Sanierungsmodell entsprechen.

    Das Management bekräftigt die Prognose für 2026 ohne Änderungen: Konzernumsatz zwischen 7,9 und 9,1 Milliarden Euro, Jahresüberschuss der Holding zwischen 165 und 200 Millionen Euro. Das erste Quartal 2026 verlaufe bereits äußerst robust, heißt es.

    Für 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 2 Euro je Aktie vor; bei besonders erfolgreichen Exits stellt das Unternehmen perspektivisch eine zusätzliche Performance-Dividende in Aussicht. Die formelle Entscheidung fällt auf der Hauptversammlung am 3. Juli.

    Parallel läuft nach Unternehmensangaben ein konkreter Beteiligungsverkauf in der Abschlussphase, aus dem ein Erlös im dreistelligen Millionenbereich entstehen könnte. Weitere Details soll der Q1-Bericht im Mai liefern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie leicht erholt Geprüfte Bilanz, starkes Ergebnis: Mutares schließt 2025 mit Umsatzsprung ab Mutares hat die Jahreszahlen 2025 erstmals testiert vorgelegt. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert bestehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     