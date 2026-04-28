Der Ölpreis-Schock ist wohl noch lange nicht vorbei

Hintergrund ist vor allem die weiter blockierte Straße von Hormus, eine der wichtigsten Öltransportrouten der Welt. Durch die Meerenge laufen normalerweise rund 25 bis 30 Prozent des globalen Ölhandels. Berichten zufolge hat Iran den USA zwar einen neuen Vorschlag zur Öffnung der Route unterbreitet , konkrete Fortschritte blieben bislang jedoch aus.

Der Krieg im Nahen Osten verschärft die Spannungen am Ölmarkt – und nach Einschätzung mehrerer Großbanken könnten die aktuellen Preise das tatsächliche Risiko noch nicht vollständig widerspiegeln. Besonders auffällig ist der Terminmarkt für Brent-Rohöl. Der Kontrakt für Dezember 2026 erreichte laut dem US-Makrostrategen Jim Bianco vom Analysehaus Bianco Research zuletzt ein neues Hoch und notierte bei knapp 86 US-Dollar je Barrel. Seit Jahresbeginn legte er damit mehr als 42 Prozent zu. Solche länger laufenden Futures gelten als Gradmesser dafür, wie dauerhaft Händler Angebotsengpässe einschätzen. Der Anstieg deutet darauf hin, dass der Markt eine länger anhaltende Kriegsprämie einpreist.

JPMorgan warnt deshalb, dass bei der aktuellen Preisbildung "etwas nicht stimmt". Die Strategen um Rohstoffexpertin Natasha Kaneva verweisen darauf, dass Ende April weltweit rund 13,7 Millionen Barrel Öl pro Tag an Versorgung ausgefallen seien – fast 15 Prozent der globalen Nachfrage von rund 100 Millionen Barrel täglich.

Dennoch bleiben die Preise aus Sicht der Bank überraschend niedrig. Brent notierte zuletzt bei rund 111 US-Dollar je Barrel, WTI bei etwa 99 US-Dollar. Seit Kriegsbeginn entspricht das einem Anstieg von knapp 50 Prozent bei Brent und rund 44 Prozent bei WTI. Trotz dieser Aufschläge liegen beide Sorten weiter unter ihren Rekordständen aus dem Jahr 2008 – ein Niveau, das laut JPMorgan nicht zur massiven Angebotslücke passt.

Ein Grund dafür sind massive Eingriffe in die Lagerbestände. Staaten zapften strategische Reserven an, um Preissprünge zu verhindern. Allein im März koordinierte die Internationale Energieagentur die Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl aus den Beständen ihrer 32 Mitgliedsländer. Dennoch dürften die weltweit sichtbaren Vorräte laut Goldman Sachs selbst dann auf ein Rekordtief fallen, wenn die Straße von Hormus kurzfristig wieder geöffnet würde.

Am physischen Markt zeigt sich die Knappheit bereits deutlich stärker als an den Terminbörsen. Für kurzfristige Lieferungen wurden in Asien zuletzt bis zu 210 US-Dollar je Barrel in Singapur und sogar 286 US-Dollar in Sri Lanka gezahlt.

Mehrere Banken rechnen daher mit weiter steigenden Preisen. Goldman Sachs hob seine Prognose für Brent im vierten Quartal auf 90 US-Dollar je Barrel an. Die US-Bank Citi hält bei anhaltenden Lieferstörungen sogar 150 US-Dollar für möglich. Gleichzeitig beginnt die Nachfrage bereits zu sinken: JPMorgan erwartet für April einen Rückgang des weltweiten Verbrauchs um 4,3 Millionen Barrel pro Tag – fast doppelt so stark wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Das zeigt, wie stark der Preisdruck bereits jetzt auf Wirtschaft und Verbraucher wirkt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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