So verdient Aleks jeden Monat 313,44 € passives Einkommen

Viele sprechen über passives Einkommen – Aleks von Northern Finance zeigt seit Jahren transparent, wie der Weg dorthin in der Praxis aussehen kann. Auf YouTube hat er rund 50.000 Abonnenten und teilt dort regelmäßig Einblicke in sein Portfolio, seine Strategien und seine monatlichen Erträge.

Bereits seit 2016 investiert Aleks konsequent in Festzins-Plattformen. Statt ausschließlich auf Kursgewinne bei Aktien oder ETFs zu setzen, verfolgt er einen Ansatz mit laufenden Einnahmen. Sein Kapital arbeitet in Investments, die monatlich oder teilweise sogar täglich Zinsen ausschütten.

Warum er diesen Weg gewählt hat, ist nachvollziehbar. Regelmäßiger Cashflow, automatische Reinvestitionen und attraktive Renditen machen solche Modelle für viele Anleger interessant. Mit seinem breit gestreuten Portfolio liegt er nach eigenen Angaben inzwischen im Schnitt im Bereich von rund 10 bis 12 % pro Jahr.

Das Ziel dahinter ist klar. Schritt für Schritt ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, das langfristig mehr finanzielle Freiheit schafft und perspektivisch einen Teil des aktiven Arbeitseinkommens ersetzt.

Warum Aleks auf Festzinsanlagen setzt

Viele Anleger konzentrieren sich beim Vermögensaufbau ausschließlich auf Aktien, ETFs oder Immobilien. Aleks verfolgt bewusst einen ergänzenden Ansatz und setzt bereits seit 2016 auf Festzinsanlagen, die regelmäßige Erträge liefern. Damit gehört er im deutschsprachigen Raum zu den Anlegern, die diese Anlageklasse früh für sich entdeckt und über viele Jahre hinweg praktisch begleitet haben.

Inzwischen hat sich der Markt deutlich weiterentwickelt. Festzinsplattformen sind längst kein Nischenthema mehr. In Europa investieren mittlerweile über 1 Million Anleger in entsprechende Modelle. Insgesamt wurden über digitale Plattformen bereits mehr als 55 Milliarden Euro investiert. Viele etablierte Anbieter sind zudem seit über zehn Jahren am Markt aktiv und von der EU reguliert.

Der Grund für den Erfolgt liegt vor allem in den praktischen Vorteilen dieser Anlageklasse:

Regelmäßiger Cashflow: Zinszahlungen erfolgen je nach Plattform monatlich oder teilweise sogar täglich.

Planbare Erträge: Die Renditen basieren auf klar definierten Zinssätzen und festen Laufzeiten.

Attraktive Verzinsung: Je nach Modell sind Renditen im Bereich von rund 8 bis 12 % pro Jahr möglich.

Breite Diversifikation: Das Kapital lässt sich auf verschiedene Anbieter, Laufzeiten und Finanzierungsarten verteilen.

Automatische Reinvestition: Freie Beträge können direkt wieder angelegt werden, wodurch der Zinseszinseffekt unterstützt wird.

Weniger Abhängigkeit von Börsenschwankungen: Die Erträge entstehen durch Zinsen und nicht durch steigende oder fallende Aktienkurse.

Gerade für Anleger, die neben dem langfristigen Vermögensaufbau auch laufende Einnahmen erzielen möchten, kann diese Strategie eine interessante Ergänzung darstellen.

So viel Cashflow erzielt Aleks aktuell pro Monat (Stand März 2026)

Ein Blick auf die aktuellen Monatszahlen von Aleks zeigt, wie regelmäßige Zinseinnahmen über mehrere Festzinsplattformen in der Praxis aussehen können. Durch die breite Streuung auf unterschiedliche Anbieter entstehen laufende Erträge von 313,44 € aus verschiedenen Festzinsanlagen – verteilt über den gesamten Monat.

Besonders auffällig ist dabei, dass nicht eine einzelne Plattform den Unterschied macht, sondern die Kombination mehrerer Anbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Laufzeiten und Renditen.

Debitum Investments: 158,84 € Zinsen im März

Debitum Investments fokussiert sich auf besicherte Unternehmens- und Sachwertfinanzierungen. Anleger investieren dort unter anderem in Business Loans, Lagerfinanzierungen, Maschinenfinanzierungen sowie Projekte aus dem Forst- und Landwirtschaftssektor.

Viele Investments werden über Asset-Backed Notes strukturiert. Den Finanzierungen liegen reale Sicherheiten wie Maschinen, Forderungen, Lagerbestände oder Sachwerte zugrunde. Dadurch unterscheidet sich Debitum klar von klassischen Konsumentenplattformen. Typische Renditen bewegen sich, je nach Projekt und Laufzeit, häufig im Bereich von bis zu 15 % pro Jahr.

Aleks nutzt Debitum als renditeorientierten Baustein innerhalb seines Portfolios. Aktuell sind dort rund 14.787 € investiert, woraus im März 158,84 € an Zinsen entstanden.

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Mintos: 77,94 € Zinsen im März

Mintos zählt zu den größten europäischen Plattformen für Festzinsanlagen und fungiert als breit aufgestellter Marktplatz für unterschiedliche Finanzierungsarten.

Über die Plattform erhalten Anleger Zugang zu Konsumentenfinanzierungen, Unternehmenskrediten, Anleihen, Immobilienmodellen und regulierten Notes. Durch die große Auswahl an Ländern, Laufzeiten und Kreditarten lässt sich das Kapital sehr breit streuen. Je nach Investment sind Renditen von bis zu rund 12 % pro Jahr möglich.

Im Portfolio von Aleks übernimmt Mintos damit vor allem die Rolle eines breit diversifizierten Bausteins. Dort sind aktuell rund 8.088 € investiert, was ihm im März 77,94 € eingebracht hat.

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VIAINVEST: 37,82 € Zinsen im März

VIAINVEST gehört zur VIA SMS Group, die bereits seit vielen Jahren im europäischen Kreditgeschäft aktiv ist. Anleger investieren hier überwiegend in kurz- bis mittelfristige Konsumentenfinanzierungen.

Die Plattform ist vor allem auf regelmäßige Rückflüsse, klare Strukturen und kurzen Laufzeiten ausgerichtet. Dadurch eignet sie sich für Anleger, die laufenden Cashflow priorisieren. Typische Zinssätze liegen, abhängig vom Angebot, bei bis zu rund 13 % pro Jahr.

Aleks setzt VIAINVEST entsprechend als liquidieren Cashflow-Baustein ein. Rund 6.464 € sind dort investiert, woraus im März 37,82 € an Zinsen entstanden.

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LANDE: 23,06 € Zinsen im März

LANDE ist auf landwirtschaftliche Finanzierungen spezialisiert. Finanziert werden unter anderem Betriebe, Maschinen, Betriebsmittel oder Erntezyklen.

Ein zentraler Unterschied zu vielen anderen Plattformen liegt in den häufig greifbaren Sicherheiten. Viele Projekte sind durch Land, Maschinen, Ernten oder Lagerbestände abgesichert. Renditen bewegen sich typischerweise im Bereich von rund 10 bis 12 % pro Jahr.

Für Aleks ergänzt LANDE das Portfolio um einen Diversifikationsbaustein außerhalb klassischer Kreditmodelle. Aktuell hält er dort rund 4603 €, die ihm im März 23,06 € eingebracht haben.

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Twino: 15,78 € Zinsen im März

Twino ist seit 2015 am Markt aktiv und verbindet Konsumentenfinanzierungen mit ausgewählten immobilienbesicherten Investments. Der Mutterkonzern ist bereits seit 2009 im Finanzierungsbereich tätig.

Diese Kombination aus laufenden Rückflüssen aus Konsumentenfinanzierungen und zusätzlicher Diversifikation über immobiliennahe Projekte macht die Plattform zu einem ergänzenden Portfolio-Baustein. Je nach Investment sind Renditen von bis zu rund 12 % pro Jahr möglich.

Aleks nutzt Twino entsprechend als weiteren Cashflow-Bestandteil. Dort sind aktuell rund 2.037 € investiert, die im März 15,78 € an Zinsen erwirtschaftet haben.

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Fazit: 313,44 € passives Einkommen sind erst der Anfang

Das Beispiel von Aleks zeigt, wie sich durch Festzinsanlagen Schritt für Schritt ein zusätzlicher Einkommensstrom aufbauen lässt. Bereits heute erzielt er aus den bislang bekannten Plattformen 313,44 € passives Einkommen pro Monat – Geld, das ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand entsteht und bereits erste laufende Ausgaben mittragen oder zusätzliche finanzielle Freiräume schaffen kann.

Noch wichtiger ist jedoch das langfristige Ziel dahinter. Durch konsequente Reinvestitionen, weitere Einzahlungen und breite Diversifikation wächst der monatliche Cashflow mit der Zeit weiter an. So kann aus einem zusätzlichen Nebeneinkommen langfristig ein Portfolio entstehen, das einen immer größeren Teil der Lebenshaltungskosten übernimmt. Welche Anbieter sich dafür eignen, zeigt der Vergleich der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen.