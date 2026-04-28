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    Besonders beachtet!

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    Qiagen Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Qiagen Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qiagen Aktie.

    Besonders beachtet! - Qiagen Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.04.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Qiagen aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die Qiagen Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,82 % auf 30,58. Damit verliert die Aktie -1,89  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Qiagen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,58, mit einem Minus von -5,82 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Qiagen, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,06 % Verlust nach sich zog.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -26,47 % verloren.

    Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,23 %
    1 Monat -12,03 %
    3 Monate -33,06 %
    1 Jahr -22,31 %
    Stand: 28.04.2026, 10:26 Uhr

    Informationen zur Qiagen Aktie

    Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,28 Mrd. € wert.

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    Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qiagen

    -4,99 %
    -14,23 %
    -12,03 %
    -33,06 %
    -22,31 %
    -36,06 %
    -37,91 %
    +25,29 %
    +1.187,56 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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    Markt Bote
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