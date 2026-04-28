Qiagen Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.04.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Qiagen, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -33,06 % Verlust nach sich zog.

Die Qiagen Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,82 % auf 30,58€. Damit verliert die Aktie -1,89 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Qiagen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,58€, mit einem Minus von -5,82 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -26,47 % verloren.

Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,23 % 1 Monat -12,03 % 3 Monate -33,06 % 1 Jahr -22,31 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,28 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Ziel von 59 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist habe mit dem Quartalsumsatz und dem gesenkten Wachstumsziel negativ überrascht, schrieb Tycho Peterson in seinem am …

Die britische Investmentbank Barclays hat Qiagen vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter habe enttäuscht, und der gesenkte Ausblick sei keine …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,58 %. Illumina notiert im Minus, mit -0,31 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,53 % zu

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Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.