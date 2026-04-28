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    Börse, Baby!

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    Magnificient Seven vor Earnings: KI druckt Geld – aber der Hype wackelt!

    Judgement-Day für die Magnificient Seven: Es stehen die Earnings vor der Tür. Gleich vier der großen sieben berichten!

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Magnificient Seven vor Earnings: KI druckt Geld – aber der Hype wackelt!
    Foto: Dall-E

    Die Unsicherheit dürfte den Anlegern ins Gesicht geschrieben sein: 650 Milliarden US-Dollar investieren die Magnificient Seven in die neue KI-Technologie. Da besteht die berechtigte Frage: Lohnt sich das? 

    Alphabet, zunächst wie Apple als KI-Verlierer gehandelt, konnte mit seinen eigenen Chips (TPUs) punkten. Denn die vornehmliche Frage stellt sich bei der Google-Tochter: Kannibalisiert der Werbe-Riese nicht sein eigenes Geschäft mit Gemini?

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    Daher ist Mittwochnacht besonderes Augenmerk auf die Search-Zahlen und das Cloudwachtum gerichtet. Im vergangenen Quartal konnte Google-Cloud 48 Prozent wachsen. Da die Cloud als digitale Infrastruktur der KI bewertet wird, ist Wachstum in dieser Sparte für viele Investoren ein Beleg für die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz. Da die Aktie von Alphabet derzeit die teuerste Aktie unter den Magnificient Seven ist, sind die Erwartungen an Google-Cloud entsprechend hoch.

    Günstiger bewertet ist da die Aktie von Meta Platforms. Meta punktet derzeit besonders durch seine Datenmenge. Und gute Daten sind der Schlüssel für die Funktion von KI.

    Wir schauen genau auf diese äußerst wichtige Handelswoche, wenn gleich vier der großen sieben ihre Zahlen vorlegen!

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    Es geht um Cloudwachstum, Werbegeschäfte, iPhone-Nachfrage, milliardenschwere KI-Investitionen und die Frage, ob sich diese Ausgaben endlich auszahlen. Außerdem blicken wir nach China: Wie gefährlich wird Alibaba für die US-Tech-Giganten und wer liegt im KI-Rennen wirklich vorn?

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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