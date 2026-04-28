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Novartis - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026
Am heutigen Handelstag muss die Novartis Aktie bisher Verluste von -2,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novartis Aktie.
Novartis ist ein globaler Pharmakonzern (Schwerpunkt innovative verschreibungspflichtige Medikamente, Onkologie, Immunologie, Gentherapien). Starke Position in Europa/USA, forschungsintensiv mit breiter Pipeline. Wichtige Konkurrenten: Roche, Pfizer, Merck & Co., Sanofi, Johnson & Johnson. Mögliche USPs: Fokus auf innovative Therapien, starke F&E, Spezialisierung nach Spin-off von Sandoz.
Novartis Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026
Die Novartis Aktie ist bisher um -2,52 % auf 120,33€ gefallen. Das sind -3,11 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der Novartis Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Novartis Aktionäre einen Verlust von -7,09 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novartis Aktie damit um -8,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novartis um +3,94 % gewonnen.
Novartis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,42 %
|1 Monat
|-8,94 %
|3 Monate
|-7,09 %
|1 Jahr
|+24,57 %
Informationen zur Novartis Aktie
Es gibt 2 Mrd. Novartis Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,73 Mrd. € wert.
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Ob die Novartis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novartis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.