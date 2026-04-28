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    Besonders beachtet!

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    Novartis - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novartis Aktie bisher Verluste von -2,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novartis Aktie.

    Besonders beachtet! - Novartis - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Novartis ist ein globaler Pharmakonzern (Schwerpunkt innovative verschreibungspflichtige Medikamente, Onkologie, Immunologie, Gentherapien). Starke Position in Europa/USA, forschungsintensiv mit breiter Pipeline. Wichtige Konkurrenten: Roche, Pfizer, Merck & Co., Sanofi, Johnson & Johnson. Mögliche USPs: Fokus auf innovative Therapien, starke F&E, Spezialisierung nach Spin-off von Sandoz.

    Novartis Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die Novartis Aktie ist bisher um -2,52 % auf 120,33 gefallen. Das sind -3,11  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der Novartis Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Novartis Aktionäre einen Verlust von -7,09 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novartis Aktie damit um -8,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novartis um +3,94 % gewonnen.

    Novartis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,42 %
    1 Monat -8,94 %
    3 Monate -7,09 %
    1 Jahr +24,57 %
    Stand: 28.04.2026, 10:26 Uhr

    Informationen zur Novartis Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Novartis Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,73 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Novartis rutscht ab: Jetzt rächt sich die Entresto-Abhängigkeit


    Novartis steckt im Patent-Stress: Entresto bricht ein, Generika drücken auf den Umsatz – und die Aktie reagiert zum Handelsstart deutlich nervös.

    BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %.

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    Ob die Novartis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novartis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novartis

    -2,63 %
    -8,42 %
    -8,94 %
    -7,09 %
    +24,57 %
    +32,16 %
    +70,36 %
    +104,46 %
    +1.660,77 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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