Novartis - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026

Die Novartis Aktie ist bisher um -2,52 % auf 120,33€ gefallen. Das sind -3,11 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der Novartis Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Novartis ist ein globaler Pharmakonzern (Schwerpunkt innovative verschreibungspflichtige Medikamente, Onkologie, Immunologie, Gentherapien). Starke Position in Europa/USA, forschungsintensiv mit breiter Pipeline. Wichtige Konkurrenten: Roche, Pfizer, Merck & Co., Sanofi, Johnson & Johnson. Mögliche USPs: Fokus auf innovative Therapien, starke F&E, Spezialisierung nach Spin-off von Sandoz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Novartis Aktionäre einen Verlust von -7,09 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novartis Aktie damit um -8,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novartis um +3,94 % gewonnen.

Novartis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,42 % 1 Monat -8,94 % 3 Monate -7,09 % 1 Jahr +24,57 %

Informationen zur Novartis Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Novartis Aktien. Damit ist das Unternehmen 244,73 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

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Ob die Novartis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novartis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.