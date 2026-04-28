TKMS Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.04.2026

Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,37 %.

Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,88 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 82,30€, mit einem Plus von +2,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -9,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +20,99 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat +10,67 % 3 Monate -17,37 % 1 Jahr -16,05 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,18 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,23 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,60 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.