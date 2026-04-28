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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie klettert deutlich - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher um +4,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie klettert deutlich - 28.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Verbio. Mit einer Performance von +4,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,04, mit einem Plus von +4,51 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Verbio investiert war, konnte einen Gewinn von +44,98 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +0,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +71,63 % gewonnen.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,44 %
    1 Monat -15,85 %
    3 Monate +44,98 %
    1 Jahr +263,84 %
    Stand: 28.04.2026, 10:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VERBIO-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Signale. Diskussionen drehen sich um Blasenverdacht vs. Aufwind, beeinflusst durch THG-Preise, USA-Geschäft, Nippon Gases und die Ölpreis-Korrelation. Der Kurs liegt knapp unter dem historischen ATH um 46 €, testet 38–40 €-Bereiche; Q3-Zahlen am 13.05 könnten Impulse geben. Einige spekulieren auf weiteres Aufwärts-Potenzial, andere warnen vor Rücksetzern.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,42 Mrd. € wert.

    VERBIO: Platzt hier gerade eine Blase?


    Im März hatte sich der Kurs der VERBIO-Aktie beinahe verdoppelt, dann aber kamen massive Abgaben, die bislang in etwa die Hälfte der vorherigen Kursgewinne wieder eliminierten. Bleibt es bei einer Korrektur … oder könnte am Ende sogar die gesamte Rallye abverkauft werden?

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %.

    Verbio Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +4,84 %
    +0,44 %
    -15,85 %
    +44,98 %
    +263,84 %
    +5,53 %
    -10,03 %
    +337,21 %
    +124,47 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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