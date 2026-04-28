Verbio Aktie klettert deutlich - 28.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Verbio. Mit einer Performance von +4,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,04€, mit einem Plus von +4,51 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Verbio investiert war, konnte einen Gewinn von +44,98 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +0,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +71,63 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,44 % 1 Monat -15,85 % 3 Monate +44,98 % 1 Jahr +263,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VERBIO-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Signale. Diskussionen drehen sich um Blasenverdacht vs. Aufwind, beeinflusst durch THG-Preise, USA-Geschäft, Nippon Gases und die Ölpreis-Korrelation. Der Kurs liegt knapp unter dem historischen ATH um 46 €, testet 38–40 €-Bereiche; Q3-Zahlen am 13.05 könnten Impulse geben. Einige spekulieren auf weiteres Aufwärts-Potenzial, andere warnen vor Rücksetzern.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,42 Mrd. € wert.

Im März hatte sich der Kurs der VERBIO-Aktie beinahe verdoppelt, dann aber kamen massive Abgaben, die bislang in etwa die Hälfte der vorherigen Kursgewinne wieder eliminierten. Bleibt es bei einer Korrektur … oder könnte am Ende sogar die gesamte Rallye abverkauft werden?

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.