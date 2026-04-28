SMA Solar Technology Aktie steigt auf 51,75€ - 28.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SMA Solar Technology. Sie steigt um +3,40 % auf 51,75€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,75€, mit einem Plus von +3,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SMA Solar Technology einen Gewinn von +30,06 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SMA Solar Technology eine positive Entwicklung von +47,79 % erlebt.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,68 % 1 Monat +6,64 % 3 Monate +30,06 % 1 Jahr +227,88 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 28.04.2026, 10:27 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,43 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,00 %. SolarEdge verliert -0,49 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.