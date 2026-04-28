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    Besonders beachtet!

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    SMA Solar Technology Aktie steigt auf 51,75€ - 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher um +3,40 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - SMA Solar Technology Aktie steigt auf 51,75€ - 28.04.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

    SMA Solar Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SMA Solar Technology. Sie steigt um +3,40 % auf 51,75. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,75, mit einem Plus von +3,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SMA Solar Technology einen Gewinn von +30,06 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SMA Solar Technology eine positive Entwicklung von +47,79 % erlebt.

    SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,68 %
    1 Monat +6,64 %
    3 Monate +30,06 %
    1 Jahr +227,88 %
    Stand: 28.04.2026, 10:27 Uhr

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 28.04. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,43 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,00 %. SolarEdge verliert -0,49 %

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    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    +3,80 %
    +4,68 %
    +6,64 %
    +30,06 %
    +227,88 %
    -50,64 %
    -1,09 %
    +6,31 %
    -1,98 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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